مرموش ينافس على جائزة استثنائية في الدوري الأوروبي

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تصدر عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت، قائمة المرشحين لجائزة أفضل هدف في الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي.

وأعلن الحساب الرسمي للبطولة على منصة (إكس)، اليوم الجمعة، قائمة الأهداف المرشحة لحصد جائزة الأفضل في تلك الجولة.

ويتنافس مرموش على الجائزة، مع يونس أكجون لاعب جالاتا سراى، وإريك ماركوس لاعب لودوجوريتس رازاجراد، وتورال بايراموف لاعب كارباج أجدام.

وقاد مرموش، آينتراخت فرانكفورت، للفوز 1-0 على سلافيا براج، بعدما سجل هدف الفريق الألماني الوحيد في الدقيقة 53 من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة.

وسدد مرموش، الكرة فوق الحائط البشري قوية على يمين حارس مرمى الفريق المنافس، الذي اكتفى بالنظر لها وهي تعانق شباكه.

ويعد هذا هو الهدف الثاني لمرموش في 4 مباريات خاضها مع فرانكفورت بالدوري الأوروبي هذا الموسم، بعدما سبق له التسجيل من ركلة جزاء خلال فوز الفريق 3-1 على بشكتاش التركي.

وساهم مرموش خلال الموسم الحالي في 22 هدفا خلال 15 مباراة لعبها مع فريقه بمختلف المسابقات حتى الآن، حيث أحرز 13 هدفا، وقدم 9 تمريرات حاسمة، وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

يذكر أن فرانكفورت، الذي واصل صحوته بتحقيقه انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة القارية، رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف لاتسيو المتصدر.