الجيش الإسرائيلي يقول إنه سيعاقب جنديا أطلق النار احتفالا بفوز ترامب

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قال الجيش الإسرائيلي إنه سيعاقب جنديا ظهر في مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يطلق النار من رشاش ثقيل بشكل عشوائي في قطاع غزة احتفالا بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأظهر الفيديو الجندي وهو جالس على الأرض ويلتفت إلى الكاميرا ويبتسم قائلا:"هذا احتفالا برئاسة دونالد ترامب. فليبارك الرب أمريكا! فليبارك الرب إسرائيل!".

ثم يهتف وهو يطلق ست طلقات على الأقل. وتسمع ضحكات في الخلفية بينما تتجه الكاميرا نحو أنقاض المباني من بعيد وتطلق طلقات أخرى على ما يبدو.

وقال الجيش الإسرائيلي إن تصرفات الجندي "خطيرة" ولا تتماشى مع قيمه.

وذكر البيان:"سيجري تأديب الجندي من قبل قادته"، ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل.