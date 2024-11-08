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يورتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز في مواجهة إنبي

محمد جلال
نشر في: الجمعة 8 نوفمبر 2024 - 7:04 م | آخر تحديث: الجمعة 8 نوفمبر 2024 - 7:04 م

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة انبي في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على انبي في الثامنة من مساء الجمعة على استاد بتروسبورت في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي 

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي 

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل  

خط الهجوم:  فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - يوسف أوباما - أحمد توفيق - محمود دونجا - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي- كريم حافظ - صديق إيجولا


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