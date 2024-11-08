أكسيوس: إيلون ماسك شارك في محادثة هاتفية بين ترامب وزيلينسكي

ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلا عن مصادر اليوم الجمعة، أن رجل الأعمال إيلون ماسك شارك في محادثة هاتفية بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي.

ووفقا للمصادر، أشار ماسك خلال المحادثة إلى أنه سيواصل منح أوكرانيا إمكانية الوصول إلى نظام اتصالات "ستارلينك"، وإن مشاركة الملياردير في المحادثة الهاتفية، بحسب "أكسيوس"، تشير إلى مدى أهمية الدور الذي سيلعبه في إدارة ترامب المستقبلية.

وقالت المصادر إن "محادثة ترامب مع زيلينسكي استمرت حوالي 25 دقيقة، وقد وعد الجمهوريون بدعم أوكرانيا"، دون الخوض في قضايا مثل الخطة المقترحة من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب لحل الصراع أو احتمالات استمرار دعم واشنطن لكييف، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال أحد المصادر للموقع: "لا شيء مما سمعه زيلينسكي ومساعدوه من ترامب وفريقه أثار القلق أو الشعور بأن أوكرانيا هي التي ستدفع الثمن".

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن خطط فريق ترامب لحل الصراع في أوكرانيا، مشيرة إلى أن مستشاري ترامب يريدون إنشاء منطقة منزوعة السلاح بطول 1.3 ألف كيلومتر على طول خط المواجهة، دون أن ترسل الولايات المتحدة قوات لحفظ السلام تابعة لها إلى هناك.

ويتعين على أوكرانيا، بحسب الخطة، أن تلتزم بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي لمدة 20 عاما على الأقل. وفي مقابل ذلك، ستقوم واشنطن بتزويد كييف بالأسلحة لمنع استئناف الصراع في المستقبل، حسبما ذكرت الصحيفة.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "نويه تسورخر تسايتونج" السويسرية، إن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يسيطر على أوكرانيا من خلال نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ستارلينك.

ولفتت الصحيفة إلى أن موقف ماسك بشأن تقديم المساعدة العسكرية لكييف شهد تغيرات كبيرة، لأن "بوتين لن يخسرهذه الحرب تحت أي ظرف من الظروف"، بحسب قوله.

وجاء في المقال أن الملياردير، بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، يمكنه قطع الاتصالات تماما عن الجيش الأوكراني لمساعدته (مساعدة ترامب) على حل الأزمة الأوكرانية.