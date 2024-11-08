تعرف على إصدارات مهرجان شرم الشيخ للمسرح في دورته التاسعة

تنطلق الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يوم الجمعة المقبل، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وتستمر حتى 20 نوفمبر الجاري.

يقدم المهرجان هذا العام ثلاثة إصدارات هي: كتاب عن المخرج الراحل جلال الشرقاوي، الذي تحمل الدورة اسمه، من إعداد الدكتور مدحت الكاشف، وكتاب الأبحاث والنصوص الفائزة، من إعداد الدكتورة أميرة الشوادفي، ودليل المهرجان من إعداد عز الدين حافظ وترجمة حنان عز الدين.

جدير بالذكر أن الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحمل اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، بينما تترأس المهرجان شرفيًا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب.

يقام المهرجان تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.