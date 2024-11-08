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تكريم حفظة القرآن الكريم بحضور محافظي شمال سيناء والوادي الجديد

مصطفى سنجر
نشر في: الجمعة 8 نوفمبر 2024 - 6:49 م | آخر تحديث: الجمعة 8 نوفمبر 2024 - 6:49 م

جرى تكريم حفظة القرآن الكريم بالمدرسة القرآنية التابعة لمؤسسة الرحمن الرحيم للخير والتنمية.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى الشيخ سليمان الزملوط، عضو مجلس الشيوخ، والقيادات الدينية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل.

يُذكر أن محافظي شمال سيناء والوادي الجديد قد أديا صلاة الجمعة في مسجد الخربة الكبير بقرية الخربة، حيث ألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بعنوان "حافظ على كل قطرة ماء.. واحذر من القمار بكل صوره".

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