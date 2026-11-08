سارة عمرو حسني تحصد فضية أولمبياد الشباب داكار 2026

حققت البطلة المصرية سارة عمرو حسني الميدالية الفضية في منافسات فردي سلاح الشيش للفتيات، ضمن دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، بعد خسارتها في المباراة النهائية أمام الروسية بنتيجة 15/8 لتضيف إنجازًا أولمبيًا جديدًا إلى سجل المبارزة المصرية.

وقدمت سارة مشوارًا مميزًا طوال منافسات البطولة، حيث حققت العلامة الكاملة في دور المجموعات بالفوز في مبارياتها الخمس، قبل أن تواصل تألقها في الأدوار الإقصائية.

ونجحت البطلة المصرية في التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على اللاعبة نور قلاشا بنتيجة 15-6 في دور الثمانية، ثم تخطت لاعبة النمسا لينا ميرل بنتيجة 15-11، في مباراة مثيرة وقوية، لتحجز مقعدها في النهائي وتضمن لمصر ميدالية أولمبية.

ورغم خسارة المباراة النهائية وعدم التتويج بالذهبية، نجحت سارة، البالغة من العمر 16 عامًا، في اعتلاء منصة التتويج وحصد الميدالية الفضية، لتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز المواهب الواعدة في المبارزة المصرية.

وتضاف فضية داكار إلى سجل إنجازات البطلة المصرية، في خطوة جديدة تؤكد تطور المبارزة النسائية المصرية وقدرة لاعباتها الشابات على المنافسة وتحقيق الإنجازات على المستوى الدولي والأولمبي.