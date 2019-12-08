رقى بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، الكاردينال الفلبيني لويس أنطونيو تاجل، إلى وظيفة كبيرة داخل إدارة الفاتيكان، وتاجل هو رجل يرجح أن يكون من بين الخلفاء المحتملين للبابا.

وتم تعيين تاجل رئيسًا لمجمع تبشير الشعوب، وهي إدارة الفاتيكان للعمل التبشيري، والمعروفة أيضًا باسمها اللاتيني القديم بروباجاندا فيد.

وقال الفاتيكان في بيان إن «تاجل» سيحل محل الكاردينال الإيطالي فرديناندو فيلوني، الذي حصل على لقب السيد الكبير لفرسان مقابر القدس المقدسة.

ويعني التعيين أن تاجل، 62 عامًا، سيتعين عليه الانتقال إلى روما وترك منصبه كرئيس أساقفة مانيلا الذي شغله منذ عام 2011.

ويعد تاجل أحد أصغر الكرادلة في الكنيسة الكاثوليكية ، وقد يعزز ترقيته أوراق اعتماده كـي يكون "البابا المحتمل" ويطلق عليه "بابا بايل" وهو مصطلح يستخدمه المطلعون على الفاتيكان للتعبير عن كون الشخص مرشحا للبابوية.