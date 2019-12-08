





تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا.

وقالت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الأحد، إنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 22

بورسعيد 16 22

الإسكندرية 17 22

شرم الشيخ 18 25

أسوان 14 25

كاترين 05 18

الإسماعيلية 10 22