انسحاب سمير الخطيب المرشح الرئيسي لتشكيل حكومة لبنانية

سحب سمير الخطيب رجل الاعمال اللبنانى، ترشحه لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، حسبما ذكرت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء.

يأتي ذلك بعد أكثر من شهر من استقالة الحريري تحت ضغط حراك شعبي مستمر منذ 17أكتوبر مطالبا برحيل الطبقة السياسية مجتمعة والتي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية التدهور الاقتصادي.

وتشهد البلاد أزمة سيولة بدأت معالمها منذ أشهر، مع تحديد المصارف سقفا للحصول على الدولار خفضته تدريجيا بشكل حاد، ما تسبب بارتفاع سعر صرف الليرة الذي كان مثبتا على 1507 ليرات مقابل الدولار منذ أكثر من عقدين، إلى أكثر من ألفين في السوق الموازية.