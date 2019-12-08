«القابضة للطرق» تستهدف 6 مليارات جنيه حجم أعمال خلال العام الحالي

تستهدف الشركة القابضة للطرق والكبارى تنفيذ مشروعات بقيمة 6 مليارات جنيه خلال العام المالى الجارى 2019 \ 2020، تبعا لتصريحات اللواء عادل ترك رئيس الشركة.



قال ترك لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إنه جار تنفيذ محور ديروط على النيل بتكلفة 1.7 مليار جنيه للربط ما بين الصحراوى الشرقى بالغربى بطول 15.6 كم.

كما تعكف القابضة للطرق على تنفيذ محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان بطول 23 كم يهدف إلى ربط الصحراوى الغربى بالزراعى بتكلفة 700 مليون جنيه.



وتتولى الشركة تنفيذ مشروع خزان أسوان بتكلفة مبدئية مليار جنيه الذى يساهم فى تنفيذ مسار بديل لطريق خزان أسوان القديم.



وعلاوة على تنفيذ عدد من مشروعات الطرق ضمن المرحلة الثالثة من القومى للطرق أبرزها طريق سوهاج البحر الأحمر.



اضاف انه جار تنفيذ مشروع ازدواج طريق سفاجا مرسى علم بطول 195 بتكلفة مبدئية 1.5 مليار جنيه بهدف استيعاب الزيادة فى حركة النقل، فضلا على تنفيذ مشروع طريق أسيوط سوهاج الغربى بهدف خلق شرايين تنمية فى الصعيد.



كما تتولى القابضة للطرق تنفيذ مشروعات تطوير للاعمال المدنية فى المزلقانات التابعة لهيئة السكك الحديدية.



أكد رئيس الشركة القابضة أن شركته تترقب صرف جزء من مستحقات متأخرة لدى الطرق والكبارى بقيمة 2 مليار جنيه التى تمثل فروق أسعار لمشروعات تولت الشركات التابعة للقابضة تنفيذها.



ولفت إلى أنه تم إنفاق 6 ملايين جنيه بشأن تطوير معدات الشركات التابعة بهدف التمكن من سرعة تنفيذ المشروعات التى تعكف الشركات على تنفيذها.



من جانبه أكد المهندس حلمى زيدان رئيس شركة النيل العامة للطرق والكبارى التابعة للقابضة أن الشركة تعكف على تنفيذ قطاع فى مشروع القطار المكهرب بين السلام حتى العاشر من رمضان بتكلفة 1.1 مليار جنيه.



تتضمن الأعمال التى تقوم شركة النيل بتنفيذها كبارى وبعض أعمال البنية الأساسية التابعة للمشروع.