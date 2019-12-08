مستشار الأمن القومى الأمريكى: إطلاق النار فى قاعدة فلوريدا «يشبه أعمال الإرهاب»

نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مستشار الأمن القومى الأمريكى روبرت أوبرين قوله اليوم الأحد فى تصريح لشبكة "تلفزيون سى بى إس الأمريكية، إن حادث إطلاق النار فى القاعدة البحرية الأمريكية بفلوريدا "يشبه أعمال الإرهاب".

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي قد أعلن أمس السبت، أنه يواصل التحقيق في ملابسات إطلاق طيار سعودي النار في قاعدة بحرية بولاية فلوريدا الأمريكية أمس الأول الجمعة.

وقتل الطيار السعودى، الذي كان في الولايات المتحدة من أجل التدريب على الطيران، ثلاثة أشخاص كما قتل نفسه في حادث لم يصفه مكتب التحقيقات الاتحادي بالإرهابي.

وقال المكتب في جاكسونفيل بولاية فلوريدا أمس إن التحقيق "نشط وما زال مستمرا".

وحسب موقع "سايت" الاستخباراتى المعني برصد الحركات المتطرفة، فإن حسابا على تويتر يعتقد أنها يتبع مطلق النار، نشر رسالة قبل ساعات من الهجوم، انتقد فيها الولايات المتحدة لدعمها إسرائيل "وتمويل الجرائم ضد المسلمين"