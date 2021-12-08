 الهند: العثور على 4 جثث جراء تحطم مروحية عسكرية على متنها رئيس الأركان - بوابة الشروق
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الهند: العثور على 4 جثث جراء تحطم مروحية عسكرية على متنها رئيس الأركان

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 1:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 1:58 م

أعلن سلاح الجو الهندي اليوم الأربعاء، أن فرق الإنقاذ عثرت حتى الآن على 4 جثث وأنقذت 3 أشخاص من موقع حادث الطائرة العسكرية التي تحطمت صباح اليوم في ولاية تاميل نادو جنوب البلاد، وعلى متنها 14 شخصًا من بينهم رئيس أركان الجيش الهندي الجنرال بيبين راوات، وطاقمه وأسرته.

ونقل الموقع الإخباري لقناة إنديا تي في نيوز المحلية، عن بيان سلاح الجو الهندي، أنه تم التأكد من مقتل أربعة أشخاص في الحادث وتم إنقاذ ثلاثة بينما يجري البحث عن آخرين.

وأفاد الموقع بأن الحادث ربما وقع بسبب ضعف الرؤية بسبب الضباب حيث تحطمت وهي في طريقها إلى قاعدة عسكرية في مدينة ويلينجتون.

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