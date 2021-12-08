الصدر يجدد الدعوة لحصر السلاح بيد الدولة وحل المليشيات العراقية

جدد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الأربعاء موقفه بحصر السلاح بيد الدولة وحل كل المليشيات المنفلتة التي تسيء استعمال السلاح بحجة المقاومة أو أي ذريعة.

وقال الصدر، في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي في تويتر، "إن عودة الإرهاب المتمثلة بداعش في منطقة مخمور، والتفجيرات السياسية التي حدثت في البصرة وبعض الاغتيالات هنا وهناك، تنبئ عن تأزيم الوضع السياسي ولجوئهم إلى العنف، وهذا سيجر البلاد والعباد إلى الخطر من أجل بعض المقاعد".

وأضاف: "هذه الأحداث تستدعي منهم التأكيد على حصر السلاح بيد الدولة والعمل الجاد من أجل حل كل المليشيات المنفلتة".

وشدد الصدر على أن حكومة "الأغلبية الوطنية ستتبنى ذلك بكل قوة وتحت غطاء القانون ولا يستثنى أحد على الإطلاق، وعلى الجهات المختصة الوقوف على الحقائق عن تلك الأعمال الإرهابية".