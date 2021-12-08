متحدث عراقي: سنضطر إلى استيراد الحنطة بسبب تقليص الخطة الزراعية

صرح المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية حميد النايف، بأن العراق سيضطر إلى تعويض العجز في إنتاج الحنطة خلال العام الحالي عن طريق الاستيراد.

وقال النايف، في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية نشرته اليوم الأربعاء، إن "مجموع العجز بإنتاج الحنطة خلال العام الحالي يبلغ 50%، ما سيضطر البلاد لتعويض العجز عن طريق الاستيراد".

وأوضح " أن الخطة المقررة لوزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية خلال الموسم الحالي تتوزع بواقع زراعة مليون و900 ألف دونم من الحنطة بالاعتماد على الإرواء، ومليون و600 ألف دونم عن طريق الآبار، إلى جانب كميات إضافية تتم زراعتها بالاعتماد على مياه الأمطار".

وأوضح أن إنتاج العراق خلال العام الماضي من الحنطة بلغ خمسة ملايين و500 ألف طن بعدما قام بزراعة مساحات تصل إلى تسعة ملايين دونم منها خمسة ملايين دونم بالاعتماد على الإرواء، بينما تترواح الكميات المتوقع إنتاجها خلال العام الحالي من 2-3 مليون طن من المحصول وسيتم تعويض العجز بالاستيراد.

وشهدت الأسواق العراقية مؤخرا ارتفاعا في أسعار الطحين في ظل مخاوف من تفاقم أزمة الطحين على خلفية قيام وزارة الزراعة بتقليص معدلات الخطة الزراعية إلى 50% بسبب قلة المياه وتراجع معدلات سقوط الأمطار.