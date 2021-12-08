عضوة بالبرلمان الأوروبي: الإخوان تستخدم سياسة الاغتيالات لترهيب الشعوب

قالت فيرجينيا جورون عضو لجنة الميزانية العامة بالبرلمان الأوروبي، إنّ جماعة الإخوان تستخدم سياسة الاغتيالات لترهيب الشعوب، مؤكدة أهمية لعب دور كبير في توضيح حقيقة الإخوان وإرهابهم للبرلمانيين الأوروبيين.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن جماعة الإخوان منتشره في أوروبا وتتلقى تبرعات كثيرة.

وأوضحت أنّ هناك من يدعو للتبرع إلى المدارس التابعة للإخوان في أوروبا، مضيفة أن هناك الكثير ممن عانوا من إرهاب الإخوان.

وأشارت إلى وجوب تنقيح المجتمع الفرنسي من الإخوان الذين وصفتهم بـ"الإرهابيين المتطرفين"، إلى جانب وقف استخدام الإخوان للمؤسسات الدينية على أرض فرنسا، لأن هذه الجماعة تسعى لتقويض الأمن على أرض فرنسا.