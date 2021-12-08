حماية المستهلك: ضبط أكثر من 49 قضية متاجرة في أجهزة طبية مجهولة المصدر

قال الدكتور أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم ضبط أكثر من 49 قضية متاجرة في أجهزة طبية مجهولة المصدر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، مساء الثلاثاء، أنه تم ضبط أكثر من 700 جهاز تمّت مصادرتها من قِبل حملات جهاز حماية المستهلك.

وأشار إلى أنّ هذه الأجهزة تتنوع بين أجهزة قياس الحرارة والضغط والسكر والأكسجين، مؤكدًا أن كل هذه الأدوية مُهربة.

ولفت إلى أنّ الاتجار في الأجهزة الطبية مجهولة المصدر لا يقل خطورة عن الأدوية مجهولة المصدر، لافتًا إلى التصدي لهذه الظاهرة منذ خمسة أشهر عبر تنفيذ حملات مكثفة.

وأفاد بأن هناك كمية ضخمة من الأجهزة الطبية المستخدمة منزليًّا والتي تم تداولها على هذا النحو، لكنه بعث برسالة طمأنة: "نواصل العمل ولن نترك أي جهاز مجهول المصدر يتم بيعه في السوق".