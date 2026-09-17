مكتب التحقيقات الاتحادي وخفر السواحل يصعدان على متن ناقلتي نفط متجهتين للولايات المتحدة

قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي وخفر السواحل الأمريكي صعدوا على متن ناقلتي نفط متجهتين إلى الولايات المتحدة للتحقيق بعد مؤشرات على تعرض شبكتي السفينتين للاختراق بسبب هجمات إلكترونية.

واستجاب المحققون يومي 21 و24 أغسطس لبلاغات عن اختراق شبكتي ناقلتي نفط تجاريتين ترفعان علمين أجنبيين، وقام فريق من خبراء الإنترنت من وكالات متعددة بالصعود على متن السفينتين في خليج المكسيك لتقييم الضرر المحتمل لأنظمة التشغيل وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالسفينتين، وفقا لبيان مكتب التحقيقات الاتحادي وخفر السواحل.

وقال البيان: "في الوقت الحالي، لا توجد تقارير عن اضطرابات تشغيلية أو عدم استقرار السفينة أو خطر مادي على الطاقم أو تأثيرات بيئية"، مضيفا أن طاقمي السفينتين تعاونا مع المحققين.

ولم يحدد البيان الجاني المحتمل الذي يعتقد أنه مسؤول عن الانتهاكات.