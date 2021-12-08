 محكمة ماليزية ترفض استئناف رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق حكما صدر ضده في قضايا فساد - بوابة الشروق
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محكمة ماليزية ترفض استئناف رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق حكما صدر ضده في قضايا فساد

رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق
رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق
د ب أ
نشر في: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 7:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 7:39 ص

رفضت محكمة استئناف ماليزية الطعن الذي قدمه رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق ضد إدانته بتهم فساد وحكم بالسجن لمدة 12 عاما، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بيرناما" الرسمية اليوم الأربعاء.

وأدين نجيب وحكم عليه بالسجن 12 عاما في تموز/يوليو من العام الماضي في نهاية أولى خمس محاكمات المتعلقة بالكسب غير المشروع على نطاق واسع خلال السنوات التسع التي عمل خلالها رئيسا للوزراء.

وانتهت فترة ولايته في السلطة بهزيمة مفاجئة في انتخابات عام 2018.

وأدين نجيب بجرائم غسل أموال وإساءة استخدام منصبه وخيانة الأمانة.

كما أيدت محكمة الاستئناف يوم الأربعاء غرامة قدرها 210 ملايين رينجيت /(7ر50 مليون دولار أمريكي).

وكان قد تم إطلاق سراح نجيب /68 عاما/ بكفالة في انتظار الاستئناف.

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