نائبة رئيس بيرو المعزول تؤدي اليمين رئيسة مؤقتة للبلاد وتدعو لحكومة وحدة وطنية

أدت دينا بولوارتي، نائبة الرئيس البيروفي المعزول بيدرو كاستيليو، اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة لبيرو في أعقاب قرار البرلمان عزل كاستيليو من منصبه.

وقالت بولوارتي أمام البرلمان، أثناء أدائها اليمين، وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، :"كما تعرفون كانت هناك محاولة انقلاب من قبل بيدرو كاستيليو، وهي لم تلق أصداء من المؤسسات الديمقراطية ولا من الشارع".

ودعت الرئيسة الجديدة في أول خطابها للحوار والوحدة وحكومة وحدة وطنية".

وتعتبر دينا بولوارتي "60 عاما" أول امرأة تتقلد منصب الرئاسة في تاريخ بيرو، وشغلت منصب نائبة الرئيس المعزول لبيدرو كاستيلو منذ توليه الرئاسة في يوليو 2021.