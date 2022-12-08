أقيم مساء أمس العرض الثاني لمسرحية "سيدتي الجميلة "على مسرح بكر الشديد في السعودية ضمن فعاليات موطن الرياض، وحقق العرض نجاحا كبيرا بسبب الحب بين فريق العمل، الذي تفاعل معهم الجمهور بشكل كبير .

وحرص على حضور العرض أمس مجموعة كبير من الموسيقين ليدعمون فريق عمل “سيدتي الجميلة “ بالرياض وعلى رأسهم الفنان رامي جمال والملحن وليد سعد والشاعر تامر حسين والملحن محمد يحي والملحن عزيز الشافعي والشاعر خالد تاج الدين والموسيقار محمود طلعت المنتج ياسر خليل والملحن والموزع إسلام ذكي والموسيقار تامر عط الله وفي نهاية المسرحية قاموا بالتقاط صور تذكارية مع نجوم العرض وعلق كل الحضور على نجاح العرض بشكل مبهر.

وتعتبر هذه المسرحية المرة الثانية للمؤلف والمنتج أيمن بهجت قمر مجال الإنتاج المسرحية عن نص برنارد شو، وبعد وجودها في موسم الرياض سيتم أيضا عرضها في القاهرة .



ويشارك في بطولة المسرحية النجم أحمد السقا ،وريم مصطفى ،ومحمد عبد الرحمن توتا ،وعلاء مرسي، ومحسن منصور ،وليلي عز العرب ،وعبير منير ،وأسامة عبد الله ،ومصطفى عبد السلام ،وأحمد علي ،وهاله السعيد ،ومحمود ميليجي ومحمد يسري وجابر فراج رؤية إخراجية جديدة مصطفي حسني والعمل الأصلي للمخرج حسن عبد السلام.

المسرحية قدمها فؤاد المهندس وشويكار سابقاً عام 1969، فيما يعاد تقديمها برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وتقدم بما يتناسب مع 2022- وهي المشروع الذي تتبناه شركة أيمن بهجت قمر لإحياء الكلاسيكيات لكي تتعرف عليها الأجيال الجديدة، بهدف إثراء الساحة المسرحية بالنصوص القوية لكبار الكتاب.