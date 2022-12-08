بيان سعودي إماراتي: نجاح وساطة مشتركة لتبادل سجناء بين أمريكا وروسيا

أعلنت الإمارات والسعودية، اليوم الخميس، عن نجاح الوساطة التي قادها الشيح محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، للإفراج وتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.

وأكد بيان مشترك صادر عن وزارتي الخارجية السعودية والإماراتية، أن نجاح جهود الوساطة يأتي انعكاسا لعلاقات الصداقة المشتركة والوطيدة التي تجمع بلديهما، بالولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا الاتحادية، وللدور المهم الذي تلعبه قيادتا البلدين الشقيقين في تعزيز الحوار بين جميع الأطراف.

وأشار البيان إلى أن أبوظبي استقبلت بتاريخ 14 جمادى الأولى 1444هـ (الموافق 8 ديسمبر 2022 م)، المواطنة الأمريكية بريتني جراينر، عبر طائرة خاصة قادمة من موسكو، وذلك بعد إفراج السلطات الروسية عنها، وذلك بالتزامن مع استقبال المواطن الروسي فيكتور بوت، عبر طائرة خاصة قادمة من واشنطن، وذلك بعد إفراج السلطات الأمريكية عنه، بحضور المختصين من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

وأشار البيان إلى أن الجانبين الأمريكي والروسي تسلما مواطنيهما، تمهيدا لنقلهما إلى بلديهما.

وأعربت وزارتا الخارجية الإماراتية والسعودية، عن شكر حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، لحكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية على تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة المشتركة التي بذلتها قيادتي البلدين.