رئيس جامعة الفيوم يشهد انتخابات اتحاد الطلاب

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، فعاليات انتخابات اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي الجاري، اليوم الخميس، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالقبة.

وأشاد حتاتة بحسن سير العملية الانتخابية بالكليات خلال الفترة السابقة، مؤكدًا أن جميع الانتخابات تمت في أجواء تسودها الشفافية والوضوح، وأن الانتخابات الطلابية بالجامعات تسهم في ترسيخ الوعي الوطني وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب.

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة الدكتور محمد فاروق الخبيري، فوز الطالب عبد الرحمن محمود شرقاوي "كلية الطب" بمنصب رئيس اتحاد الطلاب على مستوى الجامعة، وفوز الطالب معاذ محمود "كلية الهندسة" بمنصب نائب رئيس اتحاد الطلاب، كما أعلنت اللجنة نتيجة الانتخابات في (لجنة الأسر) بفوز الطالبة هاجر أبو المجد "كلية التربية النوعية" بمنصب الأمين والطالبة لقاء عصام "كلية الآثار" بمنصب الأمين المساعد.

وفي (اللجنة الاجتماعية) فازت الطالبة حبيبة محمد "كلية دار العلوم" بمنصب الأمين والطالبة ريم محمد "كلية التربية" بمنصب الأمين المساعد، وفي (اللجنة الرياضية) فاز بالقرعة الطالب يوسف كمال الدين "كلية التربية الرياضية" بمنصب الأمين، وفاز بالتزكية الطالب عبد الرحمن وليد "كلية الزراعة" بمنصب الأمين المساعد، وفي (اللجنة الثقافية) فاز بالتزكية الطالب حسام سيد "كلية الصيدلة" بمنصب الأمين، والطالبة منى أكرم "كلية الآداب" بمنصب الأمين المساعد، وفي (اللجنة الفنية) فازت بالتزكية الطالبة آية رجب "كلية الآداب" بمنصب الأمين، والطالب أحمد أيمن "كلية الحاسبات والمعلومات" بمنصب الأمين المساعد.

وفي (لجنة الجوالة) فاز الطالب محمد عبد النبي "كلية الحاسبات والمعلومات" بمنصب الأمين، وفازت بالتزكية الطالبة مريم أيمن "كلية الهندسة" بمنصب الأمين المساعد، وفي (اللجنة العلمية) فاز بالتزكية الطالب ديفيد أيمن "كلية السياحة والفنادق" بمنصب الأمين، وفاز بالتزكية الطالب علاء عبد الباسط "كلية الحقوق" بمنصب الأمين المساعد.