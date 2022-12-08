بوتين: روسيا ستواصل ضرباتها على البنى التحتية الأوكرانية للطاقة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن «بلاده ستواصل ضرباتها ضد البنى التحتية الأوكرانية للطاقة»، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها.

وقال بوتين على هامش مراسم منح ميداليات في الكرملين: «نعم، نحن نفعل ذلك لكن من بدأ الأمر؟»، معتبرا أن عمليات القصف هذه هي رد على انفجار ألحق أضرارا بجسر القرم الذي أنشأته روسيا، وهجمات أخرى نسبتها موسكو إلى كييف.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، أضاف بوتين خلال حديثه مع أبطال روسيا: «بمجرد أن نتحرك، أو نفعل شيئا؛ (تحدث) ضوضاء، ضجة، قرقعة في جميع أنحاء العالم. إن هذا لن يمنعنا من القيام بالمهام القتالية».

وفي وقت سابق، صرح سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، يوم الخميس، أن موسكو ستلتزم بتعليق نشر الصواريخ النووية متوسطة المدى في أوروبا، ما دامت الولايات المتحدة لم تنشر مثل تلك الأسلحة في أوروبا أو آسيا.

وأضاف لمحطة روسيا24 الإخبارية، في تصريحات تكرر ما قاله قبل عام تقريبا: «التعليق المؤقت لا يزال ساريا، لكن إذا نشرت الولايات المتحدة مثل تلك الأسلحة في أوروبا أو آسيا، لا يمكن أن نبقى على ذات النهج دون تغيير».