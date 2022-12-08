أمير مرتضى : فشلنا في إقناع الوردي بالبقاء

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كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أسباب رحيل اللاعب المغربي زكريا الوردي عن صفوف الفريق الأبيض، بعد فسخ التعاقده معه بشكل رسمي.

وأعلن نادي الزمالك في وقت سابق من اليوم الخميس، فسخ التعاقد بالتراضي مع زكريا الوردي بشكل رسمي.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة ناديه: «زكريا الوردي شعر بخطئه في مباراة السوبر، ودخل في حالة اكتئاب شديدة عقب المباراة مباشرة، بسبب انتقادات الجماهير له ووسائل الإعلام».

وأضاف المشرف على الكرة بنادي الزمالك: «زكريا تغيب عن تدريبات الفريق عقب مباراة السوبر بسبب سوء حالته النفسية، ولكنني رفضت فرض عقوبات عليه».

وأوضح أمير مرتضى: «طلبنا من والدة زكريا القدوم للإقامة في مصر، وذلك حتى تساعده في تخطي الحالة النفسية السيئة، ولكن لم يتغير في الأمر شيء».

وتابع: «أحضرنا طبيبا نفسيا إلى زكريا في بيته، ولكن حالته النفسية لم تتحسن، واللاعب طلب مني الرحيل بشكل رسمي عن النادي».

وأتم: «تحدثت مع فيريرا (المدير الفني) في رأيه حول طلب زكريا الرحيل، وأخبرني بأنه لا يمانع مادام اللاعب يرغب في ذلك».