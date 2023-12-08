وزيرة داخلية ألمانيا: سنمدد مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي لمدة شهرين على الأقل

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أنه سيتم تمديد مراقبة حدود بلادها مع كل من بولندا والتشيك وسويسرا إلى ما بعد 15 ديسمبر الجاري ولمدة شهرين على الأقل.

وقالت فيزر لصحيفة "راينشه بوست" الألمانية في تصريحات نشرت اليوم الجمعة "إجراءاتنا فعالة. معركتنا ضد الأعمال التي ليس فيها ضمير لمهربي البشر، الذين يعرضون حياة البشر للخطر بوحشية، ناجحة".

وكان لعمليات التفتيش الثابتة والمتنقلة تأثير ملحوظ منذ تطبيقها في أكتوبر الماضي، مما أدى إلى الحد من الهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا وتخفيف العبء عن السلطات المحلية.

وقامت فيزر يوم الاثنين الماضي بتمديد المراقبة على الحدود حتى 15 ديسمبر الجاري. ووفقا لوزارة الداخلية، فقد تم الكشف عن حوالي 3300 دخول غير مصرح به وتم منع 1100 دخول غير مصرح به منذ بدء عمليات التفتيش في 16 أكتوبر الماضي.

وقال متحدث باسم الوزارة "هذا يعني أن هذه الإجراءات فعالة وستستمر في تحقيق ذلك".