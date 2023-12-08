قال الإعلامي اللبناني طوني خليفة، إن تراجعه إلى المرتبة الثانية بين الإعلاميين الأعلى أجرا بالوطن العربي لمصلحة الإعلامي عمرو أديب؛ ليس بسبب خفض راتبه؛ بل نتيجة حصول «أديب» على راتب أعلى.

وأبدى خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الخميس، رأيه في الإعلامي عمرو أديب قائلا: «إعلامي شاطر ولديه متابعون والإعلانات تتهافت على برنامجه، ويعمل مع ناس معاهم فلوس يدفعوا له».

وأوضح أن صعود الإعلامي عمرو أديب ليس من شأنه أن يوقظ في نفسه الشعور بالغيرة، قائلا: «نحن بهذا الوضع نطمح أن ندعم الناجح، وليس أن نكسر الناجح كي نثبت أننا ليس مثله».

وتابع: «ربنا كتب له هذا النجاح، إذا أنا كنت شاطر بطريقتي ممكن أقدر أحصل على راتبه، وإذا لم يقدر لي؛ عادي ليس معناه أن نكسر ببعض، أسلوب إني مقدرتش أكون مثله اكسره حتى أنزله لمكانتي غير مقبول، هو يعمل ومعلم وبرنامجه من أقوى البرامج».