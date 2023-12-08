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يفتتح العرض الإماراتي "الناموس" فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، مساء اليوم الجمعة، وهو من تأليف سلطان النيادي، وإخراج محمد العامري.

ويشارك في هذه الدورة من المهرجان بجانب العرض الإماراتي "الناموس"، ٤ عروض أخرى، هي: العرض الموريتاني "أولاد العالية"، والعرض الأردني "منيفة"، والعرض السوري "الذيب"، والعرض المصري "ترنيمة الصحراء".

وتحتفي عروض المهرجان بالحكايات والسير والأشعار، التي أبدعتها المجتمعات الصحراوية العربية، وتقدمها في قوالب فنية تتداخل فيها الأنماط الأدائية الحديثة والشعبية.

وصمم فضاء المهرجان في هيئة قرية صحراوية بمنطقة الكهيف، وأعدت منصة العروض في موقع تحيطه الوديان والكثبان والخيام، ومجهز بكافة المستلزمات الضوئية والصوتية.

ومن المقرر أن ينظم المهرجان مسامرات نقدية تسلط الضوء على الجوانب الفنية للعروض المشاركة؛ لمناقشة موضوعاتها وتقنياتها.

جدير بالذكر أن مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي يقام تحت رعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الفترة من ٨ إلى ١٢ ديسمبر الجاري.