مندوب مصر بالأمم المتحدة: الشعب الفلسطيني يواجه حرب إبادة جماعية ‏

دعا السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر بالأمم المتحدة، مجلس الأمن إلى الالتزام بميثاق الأمم ‏المتحدة الذي ينص على «إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب، والإيمان بالحقوق الأساسية ‏للإنسان وكرامة الفرد، والاحتفاظ بالسلم والأمن الدوليين». ‏

وقال خلال كلمة بجلسة مجلس الأمن المنعقدة، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مساء ‏الجمعة، إن العالم العربي والإسلامي وكل الشعوب المحبة للسلام والعدل وأصحاب القلوب الحية؛ ‏باتت تنظر إلى دور مجلس الأمن إزاء كارثة غزة الإنسانية -غير المسبوقة- التي تحيط بشعب ‏فلسطين الأعزل، بالكثير من الغضب والاتهام؛ نتيجة غياب العدل والمساواة والإنصاف. ‏

وأعرب عن أسفه إزاء محاولة بعض الأطراف الدولية عرقلة وقف إطلاق النار ومنع مجلس ‏الأمن عن أداء الدور المنوط به على مدار شهرين منذ اندلاع الحرب، قائلا: «مع الأسف هناك من ‏يعرقل هذا الوقف ويمنعه في سابقة خطيرة؛ ستؤثر حتما على مصداقية منظمة الأمم المتحدة ‏الحالية والمستقبلية». ‏

ولفت إلى استشهاد أكثر من 17 ألف فلسطيني بالتزامن مع بدء الحرب شهرها الثالث على شعب ‏غزة، قائلا إن 70% من ضحايا الشعب الفلسطيني الأبي الأعزل من النساء والأطفال، معقبا: ‏‏«هذه النسبة تكذب بشكل فاضح الادعاء بأن هذه الحرب على جماعة مسلحة؛ بل هي حرب ‏للعقاب والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني». ‏

وأشار إلى تدمير الحرب أكثر من 60% من المنشآت السكنية، فضلا عن إلحاق الضرر بأكثر ‏‏339 منشاة تعليمية إضافة إلى 26 مستشفى و56 دور رعاية صحية، و20 مرفق للمياه والصرف ‏الصحي، و121 مقرا حكوميا، و56 سيارة إسعاف، و100 مسجد، فضلا عن قتل أكثر من 130 ‏من موظفي الأمم المتحدة.‏