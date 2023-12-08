وزير الأمن الإسرائيلي يرغب باحتجاز أسرى حماس في قبو بأحد السجون: لا يستحقون أي شعاع من أشعة الشمس

أعرب وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، عن رغبته في احتجاز أسرى حركة "حماس" في قبو بأحد السجون الإسرائيلية.



وكتب بن غفير مساء أمس الخميس على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" -تويتر سابقا-: "إنهم لا يستحقون أي شعاع من أشعة الشمس، بينما يقبع مختطفونا في أنفاق الجحيم".



وأصدر وزير الأمن الإسرائيلي، تعليماته إلى مصلحة السجون بإعادة فتح قبو بسجن في الرملة، بالقرب من تل أبيب، لم يتم استخدامه في السنوات الأخيرة.



وذكرت تقارير إعلامية أن هذا القبو يتسع لنحو 100 شخص.



وأفادت تقارير بأن 118 من المسلحين قد تم اعتقالهم في إسرائيل خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي، وبعد الهجوم، بيد أن هذه الأرقام التي تم نشرها في 17 أكتوبر، لم يتم تحديثها حتى الآن.



واستشهد أكثر من 17 ألف فلسطيني منذ بدء إسرائيل حربها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي ردا على هجوم غير مسبوق أطلقته حماس أدى إلى مقتل 1200 إسرائيلي واحتجاز نحو 240 آخرين.