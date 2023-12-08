 ترتيب مجموعة الأهلي بعد جولة «التعادلات» في دوري الأبطال - بوابة الشروق
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ترتيب مجموعة الأهلي بعد جولة «التعادلات» في دوري الأبطال

محمد جلال
نشر في: الجمعة 8 ديسمبر 2023 - 8:23 م | آخر تحديث: الجمعة 8 ديسمبر 2023 - 8:23 م

حسمت نتيجة التعادل السلبي مواجهة الأهلي مع شباب بلوزداد في مباراة أقيمت مساء اليوم الجمعة، بدوري أبطال أفريقيا.

إذ استضاف النادي الأهلي نظيره فريق شباب بلوزداد على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

وفي نفس المجموعة حسمت نتيجة التعادل السلبي مواجهة ميدياما الغاني مع فريق يانج أفريكانز في الجولة الثالثة.

ليكون ترتيب المجموعة بعد نهاية جولة التعادلات كالتالي:

1-الأهلي برصيد 5 نقاط.

2-شباب بلوزداد برصيد 4 نقاط.

3- ميدياما برصيد 4 نقاط.

4- يانج أفريكانز برصيد نقطتين.


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