الفصائل المسلحة في سوريا تسيطر على مدينة حمص

دخلت فصائل المعارضة السورية المسلحة وهيئة تحرير الشام مدينة حمص ليل السبت/ الأحد بعد مناوشات استمرت ثلاثة أيام.

وقال سكان في مدينة حمص إن فصائل المعارضة السورية المسلحة دخلت إلى جميع أحياء مدينة حمص بعد انسحاب الجيش السوري من المدينة ونزل الكثير من الأهالي إلى الشوارع للاحتفال مع عناصر الفصائل المسلحة".

وأكد السكان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن "قوات الجيش السوري بدأت منذ ساعات المساء الانسحاب من مدينة حمص والتوجه إلى العاصمة دمشق بعد الأنباء التي تحدثت عن تقدم فصائل الجنوب باتجاه العاصمة دمشق بعد ظهر السبت".

وبعد سيطرة الفصائل المسلحة على مدينة حمص يصبح الطريق إلى العاصمة دمشق مفتوحا وأن فصائل تقدمت بعد ظهر السبت باتجاه مدن وبلدات ريف دمشق الشمالي الشرقي.

وأطلقت الفصائل المسلحة عملية رد العدوان يوم 27 من نوفمبر الماضي في محافظة حلب وتمت السيطرة على مدينة حلب يوم الجمعة الماضية وتوجهت الفصائل إلى محافظة إدلب ثم سيطرت على مدينة حماة يوم الخميس الماضي قبل أن تتوجه إلى مدينة حمص.