العراق يرحل الشاحنات السورية العالقة في منفذ القائم الحدودي

بدأ العراق اليوم الأحد، ترحيل الشاحنات السورية العالقة في منفذ القائم الحدودي إلى سوريا.

ولفتت وكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى "بدء ترحيل الشاحنات السورية العالقة في منفذ القائم الحدودي إلى سوريا".

وأضافت أن "معبر القائم الحدودي مغلق بشكل كامل والحدود العراقية مؤمنة ولا يسمح بالدخول والخروج من هذا المعبر"، مبينة أنه "في الجانب السوري لا توجد أي قوات من المعارضة المسلحة أو ما تبقى من قوات النظام السوري".

وتابعت أن "هناك تحصينات أمنية في الشريط الحدودي بالجانب العراقي، كما تم نشر عدد من الكاميرات الحرارية التي تهدف لتعزيز الحدود وتأمينها وأصبحت الحدود مؤمنة بشكل كامل".