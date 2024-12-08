جيش الاحتلال يعلن ضم سوريا إلى جبهات القتال

قال رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، إنهم يقاتلون حاليًّا في 4 جبهات، وهي غزة والضفة الغربية ولبنان وبدءًا من الليلة الماضية في سوريا

وأضاف في كلمة خلال لقائه مع مجندين من لواء جولاني، اليوم الأحد، أنهم أدخلوا قوات برية إلى بعض المناطق السورية، مشيرًا إلى مشاركة سلاح الجو والاستخبارات في العمليات.

وزعم أن قواتهم تدافع عن إسرائيل بشكل كبير، داعيًّا جنود جولاني الذين سينضمون لتشكيلات الجيش قريبًا للاستعداد للمشاركة.

وسيطرت «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقا) على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة وحمص.

وشكّل سقوط العاصمة دمشق، بمثابة انتهاء لحكم الرئيس السوري بشار الأسد الذي تحدثت تقارير إنه غادر البلاد إلى وِجهة غير معلومة.