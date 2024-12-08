رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الحرب تنتقل إلى سوريا بدءا من الليلة

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أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ الحرب ستنتقل إلى سوريا بدءا من هذه الليلة.

وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال: "نخوض حربا في 4 ساحات؛ الضفة وغزة ولبنان وسوريا أيضًا".

تقدم محادثات المحتجزين بغزة

وأعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أنّ سقوط بشار الأسد ربما يسهم في تقدم محادثات المحتجزين بغزة، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

ووجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحذيرا لـ5 بلدات في جنوب سوريا، ودعا سكانها لملازمة منازلهم حتى إشعار آخر، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن قوات الجيش دخلت إلى عمق 14 كيلومترا في الأراضي السورية.