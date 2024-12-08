مديرية الجيزة تنفذ فاعليات التدريب الأسبوعي للمشروع القومي «ها أنا أحقق ذاتي»

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تنفيذ فاعليات التدريب الأسبوعي للمشروع القومي "ها أنا أحقق ذاتي"؛ لتنمية مهارات الأيتام رياضيا، وذلك للمرحلة السنية من 11 إلى 18 سنة لـ50 لاعبا في مهارات (لياقة بدنية - تنس طاولة - كرة قدم - كشافة) بمركز شباب الجيزة.

جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "نحو بداية جديدة لبناء الانسان المصري"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأوضحت المديرية، أن المشروع يهدف لتنمية مهارات الأيتام رياضيا وكشفيا، وصقل قدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم، وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع، ودمج الايتام بالمجتمع، وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة والاهتمام بممارسة الرياضة، واكتشاف الموهوبين منهم.