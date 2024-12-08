جالطة سراي يعزز صدارته للدوري التركي بثلاثية في سيفاس سبور

استعاد جالطة سراي نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري التركي لكرة القدم، ليعزز موقعه في صدارة جدول ترتيب المسابقة.

وتحدى جالطة سراي النقص العددي في صفوفه، واقتنص فوزا مثيرا 3 / 2 من ملعب مضيفه سيفاس سبور، اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة عشر للمسابقة.

وأسفرت باقي المباريات التي أقيمت اليوم عن فوز أيوب سبور على ضيفه سامسون سبور 3 / صفر، وقيصري سبور على ضيفه ألانيا سبور 2 / صفر.

واضطر جالطة سراي للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 15، عقب طرد مدافعه الشاب ميتيهان بالتاشي، ليفتتح جاري رودريجيز التسجيل لمصلحة سيفاس سبور في الدقيقة 25.

وسرعان ما أدرك جالطة سراي التعادل بواسطة يونس أكجون في الدقيقة 36، فيما أضاف زميله النيجيري فيكتور أوسيمين الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف باريس يلماظ الهدف الثالث في الدقيقة 53، ثم أحرز بيكير بوكي الهدف الثاني لسيفاس في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد جالطة سراي، الذي تعادل مع أيوب سبور في المرحلة الماضية، إلى 38 نقطة في الصدارة، موسعا الفارق مع أقرب ملاحقيه فناربخشه، إلى 6 نقاط.

في المقابل، توقف رصيد سيفاس سبور، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار في البطولة للمباراة الرابعة على التوالي، عند 18 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم أيوب سبور للمركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة، بفضل فوزه على ضيفه سامسون سبور 3 / صفر في وقت سابق اليوم.

ويدين أيوب سبور بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه السنغالي مامي تيام الذي سجل الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 54 و69 وتكفل حليل أكبونار بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 64.

الفوز رفع رصيد أيوب سبور إلى 26 نقطة في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط عن سامسون صاحب المركز الثالث.