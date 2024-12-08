وزير خارجية إيطاليا: سفيرنا في سوريا بخير بعد اقتحام مقر إقامته

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن مقاتلين من فصائل المعارضة المسلحة، دخلوا مقر إقامة السفير الإيطالي في سوريا، الأحد، لكنهم لم يلحقوا به أو بطاقمه الأمني أي أذى، داعياً إلى انتقال سلمي للسلطة في البلاد.

ووفقًا لما أوردته فضائية «الشرق» للأخبار، أضاف تاياني، في مؤتمر صحفي، أن «المقاتلين الذين أعلنوا الإطاحة بالرئيس بشار الأسد بعد السيطرة على العاصمة، كانوا يبحثون عن قوات موالية للأسد، أو وثائق ذات صلة، وغادروا بعد إطلاق بعض الأعيرة النارية على جدار».

وتابع تاياني: «دخلت مجموعة مسلحة صباح الأحد حديقة مقر إقامة السفير، واستولت على ثلاث سيارات فقط وهذا كل شيء.. ولم يصب السفير ولا أفراد شرطة السفارة بأذى».

وسيطرت «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقا) على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة وحمص.

وأظهرت مشاهد من دمشق جمع من السوريين أسقطوا تمثالا للرئيس الراحل حافظ الأسد في ساحة عرنوس وسط دمشق، بعد ساعات من إعلان الفصائل المعارضة دخول العاصمة ومغادرة بشار الأسد.

وقال ضابطان كبيران في الجيش السوري لوكالة «رويترز» إن الأسد غادر دمشق على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة.