أستراليا تعلن حالة التأهب بعد عثورها على إصابات من السلالة الجديدة لكورونا

أعلنت أستراليا عن حالة التأهب بعد عثورها على إصابات من السلالة الجديدة لفيروس كورونا، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم السبت.

وكانت وزيرة الصحة الأسترالية إيفات داث، قد أعلنت بنهاية شهر ديسمبر الماضي، ظهور أول إصابة في بلادها بفيروس كورونا المتحور الذي يُوصف بـ«الأسرع انتقالاً» بين البشر، من السلالة الجنوب إفريقية.

وأكدت الوزيرة أنه تم تشخيص هذه الإصابة الأولى بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا لدى مسافرة قادمة إلى البلاد؛ ما أدى إلى تحويلها فوراً إلى المستشفى للتكفل بها ومراقبة تطور حالتها الصحية.