بايدن: عزل ترامب أمر متروك للكونجرس أن يتخذ قرارا بشأنه

أحجم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الجمعة عن التصريح بما إذا كان يرى أن الرئيس دونالد ترامب يجب عزله قبل أقل من أسبوعين من رحيله عن السلطة.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي: "أعتقد منذ مدة طويلة أن الرئيس ترامب لم يكن مناسبا لتولي المنصب. هذا سبب ترشحي".

وبعد ذلك، وجه حديثه للكونجرس، قائلا إن "ما يقرر الكونجرس القيام به، ويعود إليهم الأمر فيما يقرروه ".

وعندما سئل عن تصريح ترامب في وقت سابق بأنه لن يحضر مراسم تنصيب بايدن، رد قائلا إنه "سيكون أمرا طيبا، ألا يحضر".

ويبحث نواب في الكونجرس حاليا ما إذا كان يتم طرح مواد العزل للتصويت عليها في مجلس النواب بعدما اقتحم أنصار لترامب مبنى الكونجرس يوم الأربعاء الماضي.