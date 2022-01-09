طارق العربي يعيد ذكريات الطفولة في حفلين كاملين العدد بأوبرا الإسكندرية

استضافت دار أوبرا سيد درويش بالإسكندرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلين كاملين العدد للملحن الشهير طارق العربي بمشاركة أبنائه ديما وتالا، وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو تامر فيظي.

وفي بداية الحفلين، قدم العربي، التحية لجمهور أوبرا الإسكندرية حيث نشر جو من السعادة والبهجة وأستعادة ذكريات الطفولة.

وأشعل العربي، مسرح دار أوبرا الإسكندرية، مستحضرا ذكريات مجموعة من أشهر تترات وأغاني أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة وخلق حالة تفاعلية مبهجة مع الحضور وخاصة الشباب الذي طلب إعادة العديد من الأعمال أكثر من مرة مرددين كلماتها.

وأكد على رسوخها في وجدانهم بعد أن شكلت جزء من شخصية أبناء أجيال العقود الثلاثة الماضية، منها داي الشجاع، وسيمبا، ومدينة النخيل، وسلاحف النينجا، وكوكب تاريخ، وصقور الأرض، وباتمان، وأمي كم أهواها، وريمي، وبابار، والرمية الملتهبة، وفلة والأقزام السبعة، ومغامرات حنين، وسابق ولاحق، وكوكب رياضة، وكابتن ماجد،و مدينة الصفصاف، وهزيم الرعد، والمحقق كونان، وأبطال الديجيتال، وباص المدرسة، وماوكلي، وأسرار المحيط، ودراغون بول، ووان بيس، وعهد الأصدقاء وغيرها

يشار إلى أن الفنان طارق العربي، أحد أهم رواد أغاني الأطفال وشارات الرسوم المتحركة في العالم العربي تأليفا ولحنا وغناءً ويعد من أكثر المبدعين إنتاجا في عالم الطفل، قدم أكثر من 1500 لحن وأغنية لمكتبة الموسيقى العربية، كما قدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك في العديد من المهرجانات وفاعليات في جميع أرجاء الوطن العربي.