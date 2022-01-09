قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للأعلام، إن جميع حقوق العاملين بماسبيرو محفوظة، مشيرًا إلى أن هناك عدة عوامل أدت في نهاية الأمر إلى تأخر مستحقات العاملين.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، أنه تقابل مع عدد من العاملين في ماسبيرو، وتم عرض الموقف عليهم في اجتماع ظل ساعتين وهم تفهموا ذلك ويقفون دائما إلي جانب الدولة المصرية.

واستكمل، أن القناة الأولي أصبحت تنافسية بشكل كبيرة جدًا، بجانب استخدام تقنيات حديثة تواكب مثيلاتها في العالم في نقل الأحداث والمباريات.

وتابع، أن مكافآت نهاية الخدمة تعين العامل على استكمال حياته، مضيفًا أنها تكلف الهيئة 17 مليون جنيه شهريًا، لذلك تحتاج الهيئة 2 مليار و600 مليون جنيه لتغطية مكآفات نهاية الخدمة للعاملين.

وأوضح، رئيس الهيئة الوطنية للأعلام، أنه تم تحمل 100 مليون جنيه رعاية طبية خلال جائحة كورونا، مضيفًا أن الهيئة تساهم في علاج الموظفين الذي تخطوا سن المعاش.