 مصطفى بكري ينعى تهاني الجبالي: رحلت الإنسانة التي رهنت حياتها للدفاع عن الوطن والأمة - بوابة الشروق
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مصطفى بكري ينعى تهاني الجبالي: رحلت الإنسانة التي رهنت حياتها للدفاع عن الوطن والأمة

مصطفى بكري
مصطفى بكري
هديل هلال
نشر في: الأحد 9 يناير 2022 - 10:44 ص | آخر تحديث: الأحد 9 يناير 2022 - 10:51 ص

نعى الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، المستشارة تهاني الجبالي، النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، التي وافتها المنية صباح اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وقال «بكري» خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد: «رحلت المستشارة تهاني الجبالي، الأخت والصديقة، القاضية والمناضلة، رحلت الإنسانة التي رهنت حياتها للدفاع عن الوطن والأمة، عرفتها منذ أربعين عاما، مقاتلة بكل معنى الكلمة، واجهت الإرهاب بكل حسم، ولايزال المصريون يتذكرون مواقفها في زمن حكم جماعة الإخوان، عندما رفضت محاولة تلاعبهم بالدستور».

وتابع: «رفض مرسي أداء القسم أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وكانت يومها نائبا لرئيس المحكمة، فأجبرته على أداء القسم أمام المحكمة، وكانت سندا وصوتا قويا إلي جانب زملائها، وعندما توفيت كريمتها منذ شهور قليله ضاقت بها الدنيا، واختفت البسمة التي تزين وجهها، ثم أصيبت بالكورونا، ورحلت عن دنيانا، بعد رحلة عامرة بالعطاء من أجل الوطن والأمة، رحم الله الفقيدة الغالية وألهم الأسرة الصبر والسلوان، والعزاء لأبناء الشعب المصري والأمة العربية».

وتوفيت المستشارة تهاني الجبالي النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، صباح اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وستقام صلاة الجنازة والدفنة عقب صلاة الظهر بمسجد عوارة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.


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