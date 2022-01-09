قال اللاعب ذو الأصول المصرية ريكاردو موسكاتيللي، المحترف ضمن صفوف شباب نادي جنوى الإيطالي، إنه يطمح في تمثيل منتخب مصر، مشيرًا إلى أنه لم يتواصل معه أي من مدربي منتخبات الشباب.

وأضاف اللاعب صاحب الـ18 عامًا في تصريحات لقناة "صدى البلد": "والدتي مصرية وجدي مصري، ولم أزر مصر أبدًا وأتمنى أن تتاح لي الفرصة أن أزورها قريبا".

وأردف: "بالتأكيد أرغب في تمثيل منتخب مصر وسأكون فخورًا لو حدث ذلك، ولم أنضم لأي منتخب إيطالي في مراحل الشباب".

وعن الأزمة الخاصة بأوراقه الرسمية، كشف: "والدتي ليس لديها جنسية مزدوجة، وجدي انتهى جواز سفره، يجب أن تحصل والدتي على الجنسية أولًا ثم أنا، نحاول الحصول على الجنسية وأتمنى أن يحدث ذلك في وقت قريب".

ورد على سؤال إذا عرض عليك الاختيار بين منتخبي مصر وإيطاليا، رد قائلا: "في الوقت الحالي سأختار اللعب لمنتخب مصر وذلك لأن أصولي مصرية وأتمنى أن أرتدي قميص منتخب مصر لأسعد جدي الذي يحب منتخب مصر كثيرا، لم ألعب من قبل لأي فئة عمرية في المنتخبات الإيطالية".

ونوه: "أفضل اللعب في المراكز الأمامية رغم أنني ألعب في الدفاع، ولكني أحب المراوغة والتسجيل، ومحمد صلاح في إيطاليا كان لاعبا عظيما وصنع مجدا وهو ملهمًا بالنسبة لي".