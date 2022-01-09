 ناشئ جنوى: صلاح ملهم بالنسبة لي.. وأتمنى تمثيل مصر على حساب إيطاليا - بوابة الشروق
الأحد 9 يناير 2022 6:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك هل يحسم الأهلي والزمالك التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

ناشئ جنوى: صلاح ملهم بالنسبة لي.. وأتمنى تمثيل مصر على حساب إيطاليا

إبراهيم سعيد
نشر في: الأحد 9 يناير 2022 - 5:33 ص | آخر تحديث: الأحد 9 يناير 2022 - 5:46 ص

قال اللاعب ذو الأصول المصرية ريكاردو موسكاتيللي، المحترف ضمن صفوف شباب نادي جنوى الإيطالي، إنه يطمح في تمثيل منتخب مصر، مشيرًا إلى أنه لم يتواصل معه أي من مدربي منتخبات الشباب.

وأضاف اللاعب صاحب الـ18 عامًا في تصريحات لقناة "صدى البلد": "والدتي مصرية وجدي مصري، ولم أزر مصر أبدًا وأتمنى أن تتاح لي الفرصة أن أزورها قريبا".

وأردف: "بالتأكيد أرغب في تمثيل منتخب مصر وسأكون فخورًا لو حدث ذلك، ولم أنضم لأي منتخب إيطالي في مراحل الشباب".

وعن الأزمة الخاصة بأوراقه الرسمية، كشف: "والدتي ليس لديها جنسية مزدوجة، وجدي انتهى جواز سفره، يجب أن تحصل والدتي على الجنسية أولًا ثم أنا، نحاول الحصول على الجنسية وأتمنى أن يحدث ذلك في وقت قريب".

ورد على سؤال إذا عرض عليك الاختيار بين منتخبي مصر وإيطاليا، رد قائلا: "في الوقت الحالي سأختار اللعب لمنتخب مصر وذلك لأن أصولي مصرية وأتمنى أن أرتدي قميص منتخب مصر لأسعد جدي الذي يحب منتخب مصر كثيرا، لم ألعب من قبل لأي فئة عمرية في المنتخبات الإيطالية".

ونوه: "أفضل اللعب في المراكز الأمامية رغم أنني ألعب في الدفاع، ولكني أحب المراوغة والتسجيل، ومحمد صلاح في إيطاليا كان لاعبا عظيما وصنع مجدا وهو ملهمًا بالنسبة لي".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك