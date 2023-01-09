إندونيسيا وماليزيا تتعاونان لمواجهة التمييز بشأن زيت النخيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، بعد لقاء رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في بوجور في ويست جاوة اليوم الاثنين، إن أكبر دولتين منتجتين لزيت النخيل اتفقتا على مواجهة التمييز بشأن زيت النخيل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن شركات ماليزية وقعت 11 خطاب نوايا للاستثمار في العاصمة الجديدة لإندونيسيا، ويشمل ذلك الرعاية الصحية وإدارة المخالفات والبناء.

ووقعت الشركات مذاكرات تفاهم بشأن الشحن والطاقة الخضراء وصناعات البطاريات، وقطاعات أخرى.

واتفقتا ماليزيا وإندونيسيا، على توقيع مذكرة تفاهم بشأن الحدود البرية والبحرية هذا العام.