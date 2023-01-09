استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، مساء اليوم الإثنين، أول رحلة طيران مباشرة قادمة من مطار أحمد أباد بالهند، وعلى متنها 337 راكبًا، لحضور حفل زفاف هندي الذي من المقرر أن يقام في مدينة شرم الشيخ على مدار 3 أيام متواصلة، في إطار حرص وزارة السياحية على استحداث سياحة الزفاف وجذب روادها إلى المنتجعات السياحية المصرية،وجرى استقبال الطائرة بتقليد رش المياه.

وكان في استقبال الركاب وفدًا برئاسة اللواء نبيل الملاح، مدير مطار شرم الشيخ، والدكتور إسلام نبيل المشرف على مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجنوب سيناء، وممثلي شركة إحدى الشركات السياحية.

ورحب الوفد بالركاب والضيوف والعروسين، وجرى تقديم الورود وعزف الموسيقي، وتقديم المشروبات تعبيرًا عن حفاوة الاستقبال.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن منتجعات شرم الشيخ السياحية بعد تطويرها أصبحت عالمية، خاصة أنها تمتلك العديد من المقومات السياحية المتنوعة، بجانب مناخها المعتدل في فصل الصيف، والدافئ خلال فصل الشتاء، ودفئها هذا ساعد على جذب هذا النوع من السياحة "سياحة الزفاف".

وأكد المحافظ، في تصريح لـ"الشروق"، أنه جرى التأكيد على توفير كافة الإمكانيات للعروسين وأصدقائهم من المعازيم، لكونهم يعدوا سفراء لنقل ما يشاهدون من مزارات سياحية متنوعة، والطبيعة الخلابة التي تتمتع بها مدينة السلام.

ولفت إلى أنه يجري تنظيم هذا الحدث بالتعاون بين إحدى الشركات السياحية، وأحد فنادق شرم الشيخ، ومن المتوقع إقامة حفل كل شهر مما يسهم في جذب هذا النوع من السياحة "الزفاف"، بعد أن كانت تشتهر بها مدينة دبي، والتي تعد الأكثر جذبًا لحفلات الزفاف من مختلف دول العالم وخاصة الهند، كما تعد تركيا منافسًا قويًا في هذا النوع من السياحة.

جدير بالذكر أن هيئة تنشيط السياحة المصرية، كانت قد شاركت منذ خمسة أشهر في فعاليات المؤتمر الأول لاتحاد منظمي حفلات الزفاف الهندي EMF Global، وأحد أهم التحالفات التي تضم المتخصصين في تنظيم حفلات الزفاف المشهورة عالميًا، لضخامة تنظيمها وعائدها الاقتصادي المرتفع، وذلك بهدف الترويج لسياحة حفلات الزفاف بمصر، في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتنويع الأنماط السياحية المختلفة وجذب مختلف الشرائح من السائحين.

وأقيم المؤتمر بأحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة أكثر من 150 من الشركات العاملة في تنظيم حفلات الزفاف والفعاليات والمعارض من دولة الهند، وقد بدأت جهود هيئة تنشيط السياحة المصرية في جذب هذا النوع من السياحة في عام 2016، بتنفيذ رحلة تعريفية خلال شهر أكتوبر في نفس العام لعدد من أهم منظمي حفلات الزفاف الهنود، بهدف تعريفهم بإمكانيات تنفيذها في مصر، خاصة أن عددًا من الدول المنافسة أصبحت تستقطب هذا النوع من السياحة الهندية، أبرزها تايلاند وسنغافورة وماليزيا والأردن.

وتشهد الهند سنويًا نحو 10 ملايين حفل زفاف، مما يجعل نمط سياحة الزفاف للأثرياء الهنود من أهم الأنماط الرائدة في السوق الهندي.