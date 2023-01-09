بلجيكا تعتزم تمديد عمل محطتين للطاقة النووية 10 سنوات إضافية

اتفقت الحكومة البلجيكية وشركة "اينجي" للطاقة على الاستمرار في تشغيل محطتي "تيهانج 3" و"دويل 4" للطاقة النووية لمدة 10 أعوام إضافية، وقالتا إن هذه الخطوة ستضمن أمن إمدادات الطاقة.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين: "بهذه القرارات، يمكن أن يبدأ العمل غدا في تمديد عمل أحدث محطتين للطاقة النووية".

وأضاف أن تمديد عمل المحطتين مهم للغاية لضمان أمن الطاقة خلال العقد المقبل. وسيتم إدارة المشروع بشكل مشترك بين الدولة البلجيكية وشركة "إينجي".

وكانت الحكومة البلجيكية قد قررت في مارس الماضي استمرار عمل المفاعلين "تيهانج 3" و"دويل 4" حتى نهاية عام 2035، إلا أنها كانت تتفاوض بشأن كيفية تنفيذ ذلك مع شركة "اينجي" التي تدير المحطتين.

وكانت بلجيكا تخطط في بداية الأمر لوقف عمل محطات الطاقة النووية في عام 2025، إلا أنها أعادت النظر في القرار بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا وتأثيرها على بلجيكا وجيرانها.