تقرير: نقل الرئيس البرازيلي السابق إلى مستشفى بولاية فلوريدا

أفاد تقرير صحفي اليوم الاثنين، بأنه تم نقل الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو إلى مستشفى في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، بعد أن قام الآلاف من أنصاره بأعمال شغب في بلاده.

ونقلت صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية عن بولسونارو القول، إنه يعاني من آلام شديدة في المعدة.

يشار إلى أنه تم نقل بولسونارو إلى المستشفى بشكل متكرر، بما في ذلك في لحظات سياسية حرجة، منذ تعرضه لهجوم خلال حملته الانتخابية عام 2018.

في ذلك الوقت، طعنه رجل مضطرب عقليا ، مما أدى إلى تعرضه لإصابات خطيرة في منطقة البطن.

وأخلت الشرطة البرازيلية مخيما احتجاجيا أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في برازيليا، اليوم الاثنين، واعتقلت حوالي 1200 شخص بشكل مؤقت، بعد يوم واحد من اقتحام مؤيدين متطرفين للرئيس اليميني المتطرف السابق جاير بولسونارو مبان حكومية رئيسية في البلاد.

ويرفض الآلاف من مثيري الشغب الذين هاجموا الكونجرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي، أمس الأحد، الاعتراف بهزيمة بولسونارو أمام اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي أدى اليمين رئيسا للبلاد قبل أسبوع.

ولم يصدر بولسونارو، المقيم حاليا في فلوريدا، بيانا يقر فيه صراحة بخسارته