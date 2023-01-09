شولتس يطالب بعدم غض الطرف عن التعديات على الشرطة في رأس السنة

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه لا ينبغي على الساسة أن يغضوا الطرف عن أحداث الشغب والتعديات على الشرطة وقوات الإطفاء كتلك التي وقعت في احتفالات ليلة رأس السنة في الأسبوع الماضي.

وخلال ندوة انتخابية لحزبه الاشتراكي الديمقراطي في ولاية برلين، قال شولتس مساء اليوم الاثنين: "من المهم أيضا ألا نغض الطرف عندما تحدث مثل هذه الأشياء على غرار ما شهدناه ليلة رأس السنة، بل أن ننظر فيها وأن نسمي المشاكل بشكل محدد، ونقول سنفعل كل ما يلزم بحيث لا تتكرر مثل هذه الأوضاع الخاطئة".

وأضاف شولتس أن من المهم فعل كل ما يلزم من أجل كشف ملابسات هذه الأحداث "وبالطبع لا ينبغي أبدا تجميل كل شيء يحدث في هذا"، وذكر أن هذا لم يحدث فيما يتعلق بأحداث برلين.

وعن النقاش الحالي حول العواقب المترتبة على أحداث الشغب ليلة رأس السنة، قال شولتس:" أرى أن من الجيد للغاية أن نعمل على تجهيز الشرطة بشكل جيد، بحيث يمكنها أن تعمل على ضمان وجود القوانين السليمة".

كانت عمدة برلين فرانتسيسكا جيفي ووزيرة داخلية ولاية برلين ايريس شبرانجر طالبا بتزويد أفراد الشرطة والإطفاء بكاميرات مثبتة على الجسم، واقترحا تشديد قانون حيازة السلاح.