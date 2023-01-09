 وكيل تعليم بورسعيد تتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل - بوابة الشروق
الإثنين 9 يناير 2023 12:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

وكيل تعليم بورسعيد تتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

محسن عشري:
نشر في: الإثنين 9 يناير 2023 - 12:41 م | آخر تحديث: الإثنين 9 يناير 2023 - 12:41 م

تفقدت الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، عددا من مدارس المحافظة لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية للفصل الأول من العام الدراسي الحالي لصفوف النقل.

وشملت الجولة مدرسة أشتوم الجميل الابتدائية، التي تضم 25 لجنة بواقع 255 طالبا بالصف الرابع الابتدائي، و265 طالبا بالصف الخامس الابتدائي، و276 طالبا وطالبة بالصف السادس الابتدائي.

كما تضمنت الجولة أيضا مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات التي تشمل 8 لجان للمرحلة الابتدائية، و4 لجان للمرحلة الإعدادية، بالإضافة لمدرسة الغرفة التجارية الإعدادية بنين التي تشمل 16 لجنة للصف الأول الإعدادي بواقع 323 طالبا.

وأشادت وكيل الوزارة، بجهود القائمين على العملية الامتحانية وانتظام سيرها، خاصة صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية، التي تعقد امتحاناتها لأول مرة على مستوى الجمهورية بنظام الورقة الامتحانية "بابل شيت"، كتجربة رائدة لمحافظة بورسعيد.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك